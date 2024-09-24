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Hatay ve Muğla’da motosiklet kazaları: 2 ölü!

Hatay ve Muğla’da motosiklet kazaları: 2 ölü!

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 16:36
Hatay ve Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Her iki kazada 2 kişi öldü. Meydana gelen kazalarda 4 kişi de yaralandı. İşte kazalardan detaylar…
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Hatay ve Muğla’da motosiklet kazaları!
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