Hatay ve Muğla’da motosiklet kazaları: 2 ölü!

Hatay ve Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Her iki kazada 2 kişi öldü. Meydana gelen kazalarda 4 kişi de yaralandı. İşte kazalardan detaylar…

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