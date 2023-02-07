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Hatay Serinyol’da enkazda umutlu bekleyiş... "Yaşam" sessizliği

A Haber
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Giriş: 07.02.2023 08:37
Son dakika haberi... 7,7 ve 7,6’lık depremler sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay Serinyol'da 28. saatte enkazda umutlu bekleyiş sürüyor. O noktadan bir hayat belirtisi alındı. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları o noktadan aktardı.
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Enkazda Yaşam sessizliği
Enkazda "Yaşam" sessizliği
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