Hatay Serinyol’da enkazda umutlu bekleyiş... "Yaşam" sessizliği

Son dakika haberi... 7,7 ve 7,6’lık depremler sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay Serinyol'da 28. saatte enkazda umutlu bekleyiş sürüyor. O noktadan bir hayat belirtisi alındı. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları o noktadan aktardı.

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