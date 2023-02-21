21 Şubat 2023, Salı
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Hatay günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Son dakika haberleri... Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.