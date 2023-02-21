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Hatay günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

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Giriş: 21.02.2023 09:00
Son dakika haberleri... Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.
Hatay günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Hatay günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
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