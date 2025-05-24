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Hatalı park yangına giden itfaiye aracına geçit vermedi

Hatalı park yangına giden itfaiye aracına geçit vermedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 24.05.2025 12:32
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, bir otomobilin hatalı parkı yüzünden zor anlar yaşadı. İtfaiye aracı güçlükle de olsa bölgeye giderek yangını söndürdü. Olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Hatalı park yangına giden itfaiye aracına geçit vermedi
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