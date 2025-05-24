Hatalı park yangına giden itfaiye aracına geçit vermedi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, bir otomobilin hatalı parkı yüzünden zor anlar yaşadı. İtfaiye aracı güçlükle de olsa bölgeye giderek yangını söndürdü. Olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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