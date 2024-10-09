Hastanın karnında sargı bezi unuttu: Karnımdan havlu kadar bez çıktı

Emine Arslan, 9 yıl önce, büyük bir sağlık skandalının öznesi oldu. Ameliyat olduğu hastanede, karnında sargı bezi unutuldu. Bunu yapan doktor, özür bile dilemedi. Arslan, bu ölümcül ihmali yargıya taşıdı. O doktor, karnında sargı bezi unuttuğu hastasına, tazminat ödemeye mahkum oldu.

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