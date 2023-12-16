16 Aralık 2023, Cumartesi
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Hastaneye 24 yeni ameliyathane kuruldu! Ameliyathaneler son teknolojilerle donatıldı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi geçen temmuzda Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine taşınmıştı. Hastanede 24 yeni ameliyathane daha kurularak hizmete açıldı. İstanbul Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Nuri aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesine kazandırılan robotik ameliyathane ünitesi hakkında bilgi verdi.