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Hastanenin kestirme rampasında düştü: Yola tepki videosu çekerken biri daha düştü

Hastanenin kestirme rampasında düştü: Yola tepki videosu çekerken biri daha düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 18:15
Bolu'daki İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkına araçlarını bırakan bazı vatandaşlar, resmi yolu kullanmak yerine kumlu bir rampayı kullanarak kestirmeden ulaşmaya çalışıyor. 8 metre yüksekliğindeki toprak tepeden çıkmayı tercih edenler düşme tehlikesi yaşıyor. Rampada düşen bir vatandaş yola tepki için video çektiği esnada bir kadının da düşüşünü kayda aldı. Tepkilere neden olan rampaya bir vatandaş ise aracındaki kazma yardımıyla yapay merdiven yaptı. O anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Hastanenin kestirme rampasında düştü: Yola tepki videosu çekerken biri daha düştü
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