10 Ocak 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hastanelerde zatürre yoğunluğu! Salgın hastalıklarda artış
Son haftalarda zatürre vakaları arttı. Hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Zatürreye olmamak için nelere dikkat edilmeli, neler yapılmalı? Hastalıktan korunmak için ne yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan göğüs hatalıkları uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu değerlendirdi.