Hastanelerde zatürre yoğunluğu! Salgın hastalıklarda artış

Son haftalarda zatürre vakaları arttı. Hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Zatürreye olmamak için nelere dikkat edilmeli, neler yapılmalı? Hastalıktan korunmak için ne yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan göğüs hatalıkları uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu değerlendirdi.

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