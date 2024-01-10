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Hastanelerde zatürre yoğunluğu! Salgın hastalıklarda artış

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 14:34
Son haftalarda zatürre vakaları arttı. Hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Zatürreye olmamak için nelere dikkat edilmeli, neler yapılmalı? Hastalıktan korunmak için ne yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan göğüs hatalıkları uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu değerlendirdi.
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Hastanelerde zatürre yoğunluğu!
Hastanelerde zatürre yoğunluğu!
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