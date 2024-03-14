14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hastanedeki silahlı saldırıda tutuklu sayısı 5’e yükseldi

Hastanedeki silahlı saldırıda tutuklu sayısı 5’e yükseldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2024 10:50
Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda tutuklu sayısı 5’e yükseldi. Adli kontrolle serbest bırakılan ve azmettirici olduğu iddia edilen şüpheli ile faillerin kaçtığı aracı kullanan şoför, yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.
Antalya’da hortumun etkileri!
Antalya’da hortumun etkileri!
Hastanedeki silahlı saldırıda tutuklu sayısı 5’e yükseldi
Hastanedeki silahlı saldırıda tutuklu sayısı 5’e yükseldi
Fotokapana takıldı! Belgeselleri aratmadı
Fotokapana takıldı! Belgeselleri aratmadı
Otomobil bariyeri kırarak tünel çıkışına düştü
Otomobil bariyeri kırarak tünel çıkışına düştü
Yol verme kavgasında kan aktı! O anlar kamerada
Yol verme kavgasında kan aktı! O anlar kamerada
Bursa’da otomobilin çarptığı Aynur yaralandı
Bursa'da otomobilin çarptığı Aynur yaralandı
Eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdü
Eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdü
Sahur vakti camide korkutan yangın
Sahur vakti camide korkutan yangın
Mersin’de ’Bitcoin’ dolandırıcılığı: 19 gözaltı
Mersin'de 'Bitcoin' dolandırıcılığı: 19 gözaltı
Şanlıurfa’da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurşun yağdırılan otomobilden sağ çıktılar
Kurşun yağdırılan otomobilden sağ çıktılar
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Daha Fazla Video Göster