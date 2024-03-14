14 Mart 2024, Perşembe
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Hastanedeki silahlı saldırıda tutuklu sayısı 5’e yükseldi
Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda tutuklu sayısı 5’e yükseldi. Adli kontrolle serbest bırakılan ve azmettirici olduğu iddia edilen şüpheli ile faillerin kaçtığı aracı kullanan şoför, yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.