Hastanedeki silahlı saldırıda tutuklu sayısı 5’e yükseldi

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda tutuklu sayısı 5’e yükseldi. Adli kontrolle serbest bırakılan ve azmettirici olduğu iddia edilen şüpheli ile faillerin kaçtığı aracı kullanan şoför, yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.