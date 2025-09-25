25 Eylül 2025, Perşembe
Hastanedeki eski eş cinayetinin görüntüleri ortaya çıkmıştı: Dava yarın görülecek
Kahramanmaraş'ta 4 ay önce Özel Megapoint Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yaparken ayrıldığı eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesinin o anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde zanlının, tartışma sonrası kaçan eski eşini merdivenlere sıkıştırdığı ve peş peşe 3 el ateş edip kaçtığı yer aldı. Davanın ilk duruşması yarın yapılacak.