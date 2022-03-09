Hastanede sahte röntgenci vurgunu!

İstanbul Şişli’de randevusuz hastaneye gelen yaşlı hastaları kendisine hedef seçerek, onlara kendisini görevli gibi tanıttıktan sonra yardımcı olacağını söyleyip inandıran ve röntgen çekme bahanesiyle üzerlerindeki değerli eşya ne varsa alıp kaçan dolandırıcı gözaltına alındı. Şüphelinin röntgen çektirtme bahanesiyle "Buraya çantayla girilmez. Çantayı ben tutarım, üzerinizde altın kolye bilezik olmasın" dediği ardından hastaların röntgen odasına girmesiyle oradan kaçtığı öğrenildi. Şüpheli bazı olaylarında güvenlik kameralarınca görüntülendi.