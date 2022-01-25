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Hastanede öldüren şakalaşmaya istenen ceza belli oldu

DHA
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Giriş: 25.01.2022 10:55
İstanbul'da bir hastanede yoğun bakımda görevli biyomedikal teknikeri ve hemşire arasındaki kalem şakalaşması faciayla sonuçlandı. Yoğun bakımda yatan hastaların oksijen vanasını kapatarak bir kişinin ölümüne yol açan kişi için istenen ceza belli oldu.
Öldüren şakalaşmaya istenen ceza belli oldu
Öldüren şakalaşmaya istenen ceza belli oldu
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