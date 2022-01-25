25 Ocak 2022, Salı
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Hastanede öldüren şakalaşmaya istenen ceza belli oldu
İstanbul'da bir hastanede yoğun bakımda görevli biyomedikal teknikeri ve hemşire arasındaki kalem şakalaşması faciayla sonuçlandı. Yoğun bakımda yatan hastaların oksijen vanasını kapatarak bir kişinin ölümüne yol açan kişi için istenen ceza belli oldu.