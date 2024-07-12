12 Temmuz 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Hastanede mide balonu skandalı! Genç adam ihmal kurbanı mı?
22 yaşındaki Ali Can Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yazılım mühendisliği okuyordu. Fazla kiloları nedeniyle, Mersin'deki özel bir hastaneye başvurdu. Genç adam mide balonu operasyonunda hayatını kaybetti. Yürüyerek geldiği hastaneden cansız bedeni çıkarılan Ggül'ün acılı ailesi, "Hastanenin ihmali olduğunu" söylüyor.