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Hastanede mide balonu skandalı! Genç adam ihmal kurbanı mı?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 12.07.2024 13:48
22 yaşındaki Ali Can Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yazılım mühendisliği okuyordu. Fazla kiloları nedeniyle, Mersin'deki özel bir hastaneye başvurdu. Genç adam mide balonu operasyonunda hayatını kaybetti. Yürüyerek geldiği hastaneden cansız bedeni çıkarılan Ggül'ün acılı ailesi, "Hastanenin ihmali olduğunu" söylüyor.
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