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Hastanede güvenlik görevlisi temizlik görevlisi kadını bıçakladı

Hastanede güvenlik görevlisi temizlik görevlisi kadını bıçakladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 14:19
Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi, aynı hastanede temizlik görevlisi kadını bıçakla ağır yaraladı. Arbedede bir sivil kişi daha yaralandı, kadın ameliyata alındı.
Hastanede güvenlik görevlisi temizlik görevlisini bıçakladı
Hastanede güvenlik görevlisi temizlik görevlisini bıçakladı
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