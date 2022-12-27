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Hastanede evlendiler! Hasta yatağında takı töreni bile düzenlendi

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Giriş: 27.12.2022 15:32
Şanlıurfa'da evlilik arifesinde olan Muhammed Yusuf Gülel nikah öncesi kaza geçirdi. İki ayağında da kırık tespit edilen Gülen nikahını hastanede kıydırdı.
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