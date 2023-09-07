Hastanede dehşet dolu anlar! Sağlık personeli 16 yerinden bıçaklandı! Yasak aşk iddiası: Karışmayın namus meselesi!

Gaziantep kan donduran dakikalar yaşandı. Onkoloji polikliniğinde görev yapan Mustafa Yıldız, husumetlisi olduğu iddia edilen hastanede çalışan bir kadın personelin eşi tarafından 16 yerinden bıçaklandı. Yıldız'ı bıçaklayan Ömer F., "Karışmayın namus meselesi" diye bağırdı.