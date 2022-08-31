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Hastanede 3 hasmını ve jandarma görevlisini bıçakladı, kocasıyla gözaltına alınd

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Giriş: 31.08.2022 12:38
Antalya'da Manavgat ilçesinde trafik kazasında yaralanan Ç.K. (29), M.D. (31), ve Ş.D. (71), kaldırıldıkları hastanede hasımları N.G. tarafından bıçaklandı. Olaya müdahale eden bir jandarma görevlisini de bıçakla yaralayıp kaçan N.G., kocası U.G. ile birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
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