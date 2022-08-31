31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Hastanede 3 hasmını ve jandarma görevlisini bıçakladı, kocasıyla gözaltına alınd
Antalya'da Manavgat ilçesinde trafik kazasında yaralanan Ç.K. (29), M.D. (31), ve Ş.D. (71), kaldırıldıkları hastanede hasımları N.G. tarafından bıçaklandı. Olaya müdahale eden bir jandarma görevlisini de bıçakla yaralayıp kaçan N.G., kocası U.G. ile birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.