Hastane stresini fotoğraf hobisi ile aşıyor

Giresun'da Devlet Hastanesi'nde anestezi teknisyeni olarak görev yapan Engin Ayyıldız, hobi olarak başladığı fotoğrafçılıkla uluslararası başarılar elde etti. Ameliyat ortamındaki stresli çalışma şartlarını aşmak için fotoğraf çekmeyi tercih eden Ayyıldız, "Fotoğrafçılık bana bu stresle baş etme gücü veriyor. Bu sayede hem mesleğimin dışında sosyalleşiyorum hem de kendimi hayatın içinde buluyorum" dedi.