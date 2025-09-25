Hastane otoparkında park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde, Devlet Hastanesi otoparkında bir otomobilde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

