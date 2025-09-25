25 Eylül 2025, Perşembe

Hastane otoparkında park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Giriş: 25.09.2025 14:38
Antalya'nın Serik ilçesinde, Devlet Hastanesi otoparkında bir otomobilde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
