Hastalıklara kalkan olan beslenme önerileri

Havaların soğumasıyla yaşanan mevsim değişikliği, hastalıklara davetiye çıkarıyor. Peki hastalıklardan korunmak için beslenme düzeni nasıl olmalı? Yanıtları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan beslenme uzmanı Derya Zümbülcan verdi.

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