Hastalığın yatağa mahkum ettiği 300 kiloluk adamın en tek hayali ailesiyle dolaşabilmek

İstanbul Esenyurt’ta 8 sene önce lenfödeme teşhisi konan ve zamanla hızlıca kilo alan 38 yaşındaki esnaf Zafer Tokalaç, 290 kiloya kadar yükseldi. Zafer Tokalaç evininin salonunda 2 metrekarelik alanda yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Tokalaç'ın tek hayali ise eşi ve çocuklarıyla gezebilmek.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Zafer Tokalaç'a (38) 8 yıl önce lenfödeme teşhisi kondu. Zamanla hızlı bir şekilde kilo almaya başlayan 38 yaşındaki Tokalaç, 290 kiloya kadar ulaştı. Evinin salonuna yapılan yer yatağında yaşamına devam eden Tokalaç, hemen hemen 2 metrekarelik alanda ailesinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Fazla kiloları sebebiyle neredeyse kımıldayamaz duruma gelen adamın fedakar eşi Nurten Tokalaç da kocasını kullanamadığı eli ayağı oldu. Giderek durumu daha da kötüye giden Tokalaç için aile pek çok hastaneye başvurdu fakat geri çevrildi. Kocası hareket edemediği için hastaneleri yalnız dolaşan Nurten Tokalaç en son Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'yle görüşünce Tokalaç'ın tedavi işlemlerine burada başlandı. Gastroenteroloji Cerrahisi Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Kıvanç Derya Peker, endokrinoloji, göğüs hastalıkları, diyetisyen ve aneztezi görevlileriyle beraber kilosu artık hayatını riske sokacak duruma gelen hastayı değerlendirdi. Yapılan tetkikler sonucunda Tokalaç'ın midesine balon yerleştirilmesine karar verildi ve hasta obez yatağı ile ameliyathaneye alındı. Başarılı geçen operasyonla hastanın midesine endoskopi yardımı ile balon yerleştirildi. Ameliyattan kısa bir zaman sonra kilo vermeye başlayan Tokalaç, 2 haftada hemen hemen 15 kilo verdi. Hastanedeki tedavisinin akabinde taburcu olmasına karar verilen süper obezite kategorisindeki hasta için hastaneye özel obez ambulansı çağrılarak evine ulaşması sağlandı. Aile ise yaşadıkları zorlu dönemi anlatırken gözyaşlarına engel olmadı. Tokalaç ailesi, en büyük hayalli eski günlerindeki gibi beraber yürüyebilmek olduğunu belirtti.

''KİLODAN DOLAYI SOLUNUM SIKINTISI VARDI''

Yaklaşık 300 kiloluk hastanın tedavi sürecine dair bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Derya Peker, "Bize birazcık acil bir durumda geldi, çünkü kilodan dolayı akciğerlerini tamamen açamadığı için solunum sıkıntısı vardı. 290-288 kiloydu bize geldiğinde, artık kendi kendine nefes alabilir, kısıtlı da olsa hareket edebilir. Endoskopla ameliyathane koşulları içerisinde balon yerleştirdik. Balonun amacı da hacim olarak içeriyi kaplamak ve hayat tarzını değiştirtmek, diyet tedavisine de yardımcı olabilmek. Bu süreç içerisinde toplam 14 gün kadardır bizde. Eve gidebilir durumda oldu, bundan sonra artık top kendisinde. Diyet tedavilerine uyar, düzenli kontrollerine gelirse amacımız kabaca yüzde 15-20 kilosunu verdikten sonra cerrahini yapabilmek" dedi.

''15 GÜN İÇİNDE DE 15 KİLOYA YAKIN VERDİRTTİK''

Hastanın birçok hastane tarafından reddedilmesi sonrası başarılı bir operasyonla şu an durumunun iyi olduğunu ifade eden Peker, "Elimizi taşın altına sokabiliriz diye düşündük. Geldiğinde nefes nefeseydi, hiç hareket yok. Kalp atım hızı 120'lerin üzerinde, genel durumu bozuk, kan tahlili bile zor yapabildiğimiz, damar yolunu zor bulabildiğimiz bir hasta. Endoskopi için bile anestezist arkadaşlarımızla görüştüğümüzde yüksek risk verildi. Çünkü gerçekten solunumu sıkıntılıydı. Biz hasta yakınlarıyla da görüştük. Riskli bir işlemdi, kazasız belasız atlattık. Sonuçta baktığınızda bir endoskopi işlemi basit görünüyor, insanları uyutmadan yapabiliyoruz ama hastamız için yüksek riskli grubundaydı. En ufak bir anestezi aldığında solunumunun durabileceği hem anestezi hem göğüs hastalıkları tarafından ifade edildi. Bu iş multi disipliner bir iş, hiç nefes alamayan yatalak bir hastamızdı. Sadece bir balon, diyet ve ilaç tedavisiyle 15 gün içinde de 15 kiloya yakın verdirttik" ifadelerini kullandı.

''KİMSE RİSKLİ OLDUĞU İÇİN KABUL ETMEDİ''

Yeniden ailesiyle birlikte yürüyebilmek, gezebilmek istediğini söyleyen Zafer Tokalaç, "8 yıldır kilo problemi yaşıyorum. 30 yaşında lenfödem hastalığına yakalandım. Ondan sonra hızlı kilo alımlarım başladı. 285-290 kiloya kadar ulaştım. Birçok yere müracaat ettik, kimse riskli olduğu için kabul etmedi. Kilo problemini çözmek için balon tedavisi uyguladılar. Oturduğunuz yerden kalkamıyorsunuz, gezemiyorsunuz. Ev ortamında da yer yatağım var, onun üzerindeyim. En fazla 2 metrekare yerde yaşamımı sürdürüyorum. Operasyon öncesi hiç hareket edemiyordum, hiç nefes alamıyordum.

''EN BÜYÜK HAYALİMİZ...''

15 günlük sürede bile 15 kilo verip rahat hareket etmemi sağladılar. Ben gidersem onlar ne olacak diye çocuğum için bu yola baş koydum, her şey onun için. Başaracağız, en büyük hayalimiz eşimle, çocuğumla dolaşmak. Son iki seneye kadar yürüyebiliyordum" dedi.

''SONRASI YOK, SONRASI ÖLÜM DEDİK''

Yaşadıkları sürecin oldukça yıpratıcı olduğunu ifade eden Nurten Tokalaç da, "Baya zorlu bir süreç yaşadık. Akut durumda getirdim ben eşimi buraya. Nefes alamıyordu, yürüyemiyordu, kımıldamıyordu, hiçbir hareketi yoktu. Şu an çok şükür en azından kendi oturabiliyor. Biz ambulansa bile 20 kişi bindiriyorduk. Evde bir kişi hasta ama tüm aile bu hastalığı yaşıyor. Yaklaşık iki yıldır tamamen hareketi kısıtlı durumda. Biz beraber gezmeyi çok özledik. İnşallah ayağa kalkarsa ilk işimiz dışarı çıkıp gezmek, yani yürümek başka hiçbir şey istemiyorum. Çok lüks bir şey istemiyoruz, sadece yürümek. Bana da olabilirdi, zaman zaman bitti dedik, bundan sonrası herhalde yok, sonrası ölüm dedik. Kapısını çalmadığımız hiçbir hastane kalmadı, görünce zaten 'Aaa bu hasta bana da gelmişti' diyeceklerdir eminim" şeklinde konuştu.