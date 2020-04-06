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06.04.2020

Hastalara umut oldu! 95 yaşındaki hasta koronayı yendi!

Dünyada birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs Türkiye'de de 574 vatandaşımız hastalığa yenik düştü. Ancak bugün İzmir'den gelen bir haber hastalara umut oldu. 95 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavi gördüğü İzmir Atatürk Araştırma Hastanesi’nden taburcu oldu. Alkışlarla uğurlanan yaşlı adam böyle görüntülendi...

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