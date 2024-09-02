02 Eylül 2024, Pazartesi
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Hasta torununu senelerdir sırtında taşıyor!
Esenyurt’ta 10 yaşındaki Yiğit, Spina Bifa isimli omurga rahatsızlığına sahip. Yaşıtları gibi parkta oynayamayan Yiğit'in süper kahramanı ise dedesi. Çünkü yıllardır onu sırtında parka götürüyor. Birlikte oynadıkları park videosu sosyal medyada gündem olunca Yiğit için yeniden iyileşme umudu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yiğit ve dedesine destek telefonu açtı ve "Sizi yalnız bırakmayacağız" dedi.