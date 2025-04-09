Hasta taşıyan ambulansla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi D-605 kara yolunda meydana geldi. İzmit yönüne giden A.K. idaresindeki 41 ARY 204 plakalı ambulans ile Çayırköy yolundan D-605 kara yoluna bağlanan M.Y.’nin kullandığı 41 AHM 648 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, M.Y. ve yanındaki babası R.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ve ambulansın taşıdığı A.T. isimli hasta ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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