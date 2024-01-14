Hasta almaya giden ambulans kara saplandı! Sağlık çalışanları kendi imkanları ile aracı bulunduğu yerden çıkardılar

Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit Köyüne canı pahasına hastaya müdahale etmek isteyen sağlık çalışanları kendi imkanlarıyla aracı bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı.

Hizan'ın Koçyiğit 80 yaşındaki tansiyon hastası vatandaş, rahatsızlanınca ailesi 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaya müdahale etmek için hızlıca bölgeye giden 112 sağlık ekipleri karla kaplı köy yolunda kayarak kara saplandı. Ellerine kürekleri alan sağlık çalışanları bir önce hastaya ulaşabilmek için ambulansı saplandığı yerden çıkardı. Uzun uğraşlar sonucu ambulansı bulunduğu yerden çıkaran sağlık çalışanları hastayı alarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine getirdi.