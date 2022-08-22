Haşema ile havuza girmek isteyen kadını engelleyenler hapis cezası ile yargılanacak

İzmir Dikili’de geçen sene haşema ile havuza girmek isteyen kadını içeri almayan site yöneticileri ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Meydana gelen çağ dışı olayda savcılık tarafından düzenlenen iddianame mahkeme tarafından onaylanırken, kadını havuza sokmayan site yöneticileri, 1 seneden 3 seneye kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

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