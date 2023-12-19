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Hasat edilen turplar yıkanıyor! Turplar paketlenme öncesi Savrun Çayı'nda yıkanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2023 16:24
Son dakika haberleri... Osmaniye’de hasadı yapılan turplar paketleme öncesi Savrun Çayı'nda yıkanıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan detayları aktardı.
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