Hasarlı binadan tehlikeli tahliye! Hurdacılar canlarını hiçe sayıyor

Hasarlı binalara girmek yasak. Buna rağmen eşyalarını almak için canlarını riske atanlar da var. Ama sadece onlar değil bu riski göze alan evine girmeye korkan ev sahipleriyle anlaşan hurdacılar da var. Canları pahasına dairelere girip eşya çıkarıyorlar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN