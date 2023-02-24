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Hasarlı binadan tehlikeli tahliye! Hurdacılar canlarını hiçe sayıyor

A Haber
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Giriş: 24.02.2023 09:38
Hasarlı binalara girmek yasak. Buna rağmen eşyalarını almak için canlarını riske atanlar da var. Ama sadece onlar değil bu riski göze alan evine girmeye korkan ev sahipleriyle anlaşan hurdacılar da var. Canları pahasına dairelere girip eşya çıkarıyorlar.
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Hurdacılar canlarını hiçe sayıyor
Hurdacılar canlarını hiçe sayıyor
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