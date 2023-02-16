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Hasar tespit çalışmaları tamamlandı! İl il hasar tablosu açıklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2023 16:32
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 481 bin 865 bina da yer alan 2 milyon 196 bin 88 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.
İl il hasar tablosu açıklandı
İl il hasar tablosu açıklandı
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