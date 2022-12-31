Hasan Karakaya anısına… Vatan ve millet sevdalısı bir gazeteci

A Haber vatan ve millet sevdalısı bir gazetecinin portresini ekranlara taşıdı. Hasan Karakaya 31 Aralık 2015'te hayatını kaybetti. Hasan Karakaya'yı bir kez daha saygıyla anıyoruz.

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