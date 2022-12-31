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Hasan Karakaya anısına… Vatan ve millet sevdalısı bir gazeteci

A Haber
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Giriş: 31.12.2022 17:04
A Haber vatan ve millet sevdalısı bir gazetecinin portresini ekranlara taşıdı. Hasan Karakaya 31 Aralık 2015'te hayatını kaybetti. Hasan Karakaya'yı bir kez daha saygıyla anıyoruz.
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Hasan Karakaya anısına… Vatan ve millet sevdalısı bir gazeteci
Hasan Karakaya anısına… Vatan ve millet sevdalısı bir gazeteci
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