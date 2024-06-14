Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddia edildi

İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evine gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, evden çıkmak isteyince iddiaya göre Kaya tarafından alıkonuldu. Genç kızın arkadaşına canlı konum atıp “Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın” ihbarı üzerine gelen Beşiktaş polisi genç kızı kurtardı. Taraflar emniyete götürüldü ancak genç kızın şikayetçi olmaması üzerine Hasan Can Kaya savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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