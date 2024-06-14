14 Haziran 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddia edildi
İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evine gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, evden çıkmak isteyince iddiaya göre Kaya tarafından alıkonuldu. Genç kızın arkadaşına canlı konum atıp “Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın” ihbarı üzerine gelen Beşiktaş polisi genç kızı kurtardı. Taraflar emniyete götürüldü ancak genç kızın şikayetçi olmaması üzerine Hasan Can Kaya savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.