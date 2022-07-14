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Harşit Çayı’nda toplu balık ölümleri! Ekipler alarma geçti

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Giriş: 14.07.2022 11:09
Gümüşhane'deki Harşit Çayı’nda toplu balık ölümleri yaşanıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sebebini tespit için araştırma başlattı. Kent sakinleri çaya çöp ve atık döküldüğünü iddia etti. Balık ölümlerinin nedeni incelemenin ardından ortaya çıkacak.
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