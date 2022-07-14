14 Temmuz 2022, Perşembe
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Harşit Çayı’nda toplu balık ölümleri! Ekipler alarma geçti
Gümüşhane'deki Harşit Çayı’nda toplu balık ölümleri yaşanıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sebebini tespit için araştırma başlattı. Kent sakinleri çaya çöp ve atık döküldüğünü iddia etti. Balık ölümlerinin nedeni incelemenin ardından ortaya çıkacak.