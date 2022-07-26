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Harmandalı Çöplüğü sorunu neden çözülemiyor?

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Giriş: 26.07.2022 12:16
İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı Çöplüğü 1992'de faaliyete geçti. Ancak vahşi depolamanın yapıldığı alanda tehlike saçıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğu aktardı.
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