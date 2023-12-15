Hard diskler Mali Şube'de! Gizli fon soruşturmasında son durum

Gizli fon vurgununda yeni bir gelişme var. Görüşme kayıtlarının olduğu görüntülerin bulunduğu hard disklere el konulduğu öğrenildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.

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