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Harcını elleriyle yoğurduğu tandırları satarak 6 çocuğunu büyüttü

Harcını elleriyle yoğurduğu tandırları satarak 6 çocuğunu büyüttü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 11:34
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Sevim Arkoç, 30 yıldır elleriyle yoğurduğu çamuru tandıra dönüştürüp, satarak elde ettiği kazançla 6 çocuğunu büyüttü.
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