Haramidere’de korkutan görüntü! Kimyasal atıkların karıştığı iddia edilen dere oluşan görüntüler çevredekileri tedirgin etti

Yaz aylarında mavi, kırmızı ve siyah renkte akmasıyla tedirgin eden Haramidere’de bu kez farklı bir görüntü oluştu. İstanbul Esenyurt'ta bulunan Haramidere'de oluşan köpüklenme mahalleliyi tedirgin ediyor. İddiaya göre köpüklerin nedeni ise kimyasal atıklar.

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