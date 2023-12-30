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Haramidere neden köpüklü akıyor? Dereden çevreye yayılan kötü koku ve köpüğün sebebi ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 10:08
İstanbul Esenyurt'taki Haramidere hem köpürüyor hem de çevreye kötü koku yayıyor. Fabrika atıklarının karıştığı dere tehlike saçıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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Haramidere neden köpüklü akıyor?
Haramidere neden köpüklü akıyor?
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