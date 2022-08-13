Hanife, koca şiddetinden kaçarken otobüs terminalinde öldürüldü

İzmir'in Dikili ilçesinde Hanife Çakıcı (33), sürekli şiddet gördüğü 16 yıllık eşi Haydar Çakıcı (34) tarafından kaçmak için gittiği otobüs terminalinde 4 bıçak darbesiyle öldürüldü. Genç kadının babası Mehmet Karabulut, Uzaklaştırma kararı 15 gün önce bitmişti. Sonrasında barıştılar. Tekrar araları bozuldu. En son kızımı öldürdü dedi.