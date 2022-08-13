13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Hanife, koca şiddetinden kaçarken otobüs terminalinde öldürüldü
İzmir'in Dikili ilçesinde Hanife Çakıcı (33), sürekli şiddet gördüğü 16 yıllık eşi Haydar Çakıcı (34) tarafından kaçmak için gittiği otobüs terminalinde 4 bıçak darbesiyle öldürüldü. Genç kadının babası Mehmet Karabulut, Uzaklaştırma kararı 15 gün önce bitmişti. Sonrasında barıştılar. Tekrar araları bozuldu. En son kızımı öldürdü dedi.