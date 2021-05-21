Hangisi daha riskli? Koronavirüs döneminde hangi selamlaşma yöntemi kullanılmalı? | Tokalaşmak güvenli mi?

Tokalaşma ve selamlaşma şekilleri pandemi ile birlikte tüm dünyada değişime uğradı. Tokalaşmak, yanaktan öpüşmek, sırtını sıvazlayarak sarılmak artık çok eskilerde kaldı. Peki hangi selamlaşma biçimi daha az riskli hangileri daha yüksek risk taşıyor?

HANGİSİ DAHA RİSKLİ?