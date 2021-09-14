14 Eylül 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hangi mevsimde hangi balık yenir? Bu mevsimde hangi balık yeni? Eylül ayında hangi balık yenir?
Av sezonunun başlamasıyla mevsimin taze balıkları tezgahlardaki yerini aldı. Ancak balıkların lezzet ve besleyicilik oranları, aylara göre farklılık gösteriyor. Hangi balık türü hangi mevsimde tüketilmeli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, Samsun'dan aktardı.