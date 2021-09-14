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Hangi mevsimde hangi balık yenir? Bu mevsimde hangi balık yeni? Eylül ayında hangi balık yenir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.09.2021 14:25
Av sezonunun başlamasıyla mevsimin taze balıkları tezgahlardaki yerini aldı. Ancak balıkların lezzet ve besleyicilik oranları, aylara göre farklılık gösteriyor. Hangi balık türü hangi mevsimde tüketilmeli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, Samsun'dan aktardı.
Hangi mevsimde hangi balık yenir?
Hangi mevsimde hangi balık yenir?
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