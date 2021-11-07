Hangi çorba hangi hastalığa şifa oluyor?

İşkembe... Kelle paça ve tarhana... Türk mutfağının kış aylarında vazgeçilmez lezzetlerinin doğa şifa kaynağı olduğunu biliyor musunuz? Kelle paça soğuk algınlığı virüslerine karşı etkili mi? Hastayken çorba içmek işe yarar mı? Çorba içmek neye iyi gelir? Hangi çorba hangi hastalığa iyi gelir? İşte tüm merak edilen bu soruların yanıtı haberimizde...