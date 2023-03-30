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Hangi bölgelerde kar etkili oluyor? Yağışlı hava devam edecek mi?

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 14:29
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde. Kar yağışı ve şiddetli rüzgar var. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, A Haber'de havanın notlarını paylaştı.
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