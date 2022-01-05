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Hande Soral hamile mi? İşte sosyal medyada gündem olan Hande Soral'ın hamilelik pozu! Hande Soral hamile mi? Video İzle

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2022 09:13
Hande Soral'dan müjdeli haber geldi. 2017 yılında İsmail Demirci ile nikah masasına oturan Soral, bebek beklediğini müjdeledi. Geçtiğimiz günlerde yakınlarıyla düzenledikleri partide bebeğinin cinsiyetini öğrenen güzel oyuncu, ilk pozunu takipçileriyle paylaştı. Karnı burnunda haline beğeni yağdı.
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