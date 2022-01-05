05 Ocak 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hande Soral hamile mi? İşte sosyal medyada gündem olan Hande Soral'ın hamilelik pozu! Hande Soral hamile mi? Video İzle
Hande Soral'dan müjdeli haber geldi. 2017 yılında İsmail Demirci ile nikah masasına oturan Soral, bebek beklediğini müjdeledi. Geçtiğimiz günlerde yakınlarıyla düzenledikleri partide bebeğinin cinsiyetini öğrenen güzel oyuncu, ilk pozunu takipçileriyle paylaştı. Karnı burnunda haline beğeni yağdı.