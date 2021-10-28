28 Ekim 2021, Perşembe
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Hande Erçel'in New York pozları olay oldu!
Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından bir süre tatile çıkan Hande Erçel, şimdi de eğitim için ABD'ye gitti. New York'ta çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Erçel adeta sosyal medyayı salladı. Kısa sürede 3 milyona yakın beğeni alan fotoğraflara sevgilisi Kerem Bürsin de kayıtsız kalamadı.