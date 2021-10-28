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Hande Erçel'in New York pozları olay oldu!

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Giriş: 28.10.2021 16:17
Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından bir süre tatile çıkan Hande Erçel, şimdi de eğitim için ABD'ye gitti. New York'ta çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Erçel adeta sosyal medyayı salladı. Kısa sürede 3 milyona yakın beğeni alan fotoğraflara sevgilisi Kerem Bürsin de kayıtsız kalamadı.
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