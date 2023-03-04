04 Mart 2023, Cumartesi
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın romantik tatili! Kameralara fena yakalandılar
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkından yeni kare geldi! İlişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ve Hakan Sabancı hafta sonunu Şile'deki bir otelde geçirmişti. Bu kez rotayı Paris'e çeviren çift pasaport kontrolünden geçerken kameralara yakalandı. İşte Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı ile objektiflere yalandıkları o görüntü...