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Hamzabey Barajı yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor

A Haber
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Giriş: 01.08.2023 15:50
Bursa İnegöl'de bulunan Hamzabey Barajı yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor. Leylekler yaz boyu tarım arazilerinde ve su kenarlarında besleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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