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Hamsi kilosu 100 liradan tezgaha indi

Hamsi kilosu 100 liradan tezgaha indi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 15:35
Güncelleme:03.11.2024 15:35
Batı Karadeniz'de halk arasında "kestane karası" olarak bilinen fırtınanın sona ermesiyle hamsi tezgaha indi. Düzce'de kilogramı 100 liradan satılan hamsi yoğun ilgi gördü.
Hamsi kilosu 100 liradan tezgaha indi
Hamsi kilosu 100 liradan tezgaha indi
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