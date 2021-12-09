Hamsi göç etti, fiyatlar yükseldi! Balık pazarında fiyatlar nasıl?

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normalinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri, daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi. Durum böyle olunca da hamside fiyat artışı gözlendi. Trabzon'dan detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

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