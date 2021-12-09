09 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hamsi göç etti, fiyatlar yükseldi! Balık pazarında fiyatlar nasıl?

Hamsi göç etti, fiyatlar yükseldi! Balık pazarında fiyatlar nasıl?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2021 16:06
Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normalinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri, daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi. Durum böyle olunca da hamside fiyat artışı gözlendi. Trabzon'dan detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hamsi göç etti, fiyatlar yükseldi!
Hamsi göç etti, fiyatlar yükseldi!
Eşinin yanındaki erkeği yakalamak için de hamle yapan öfkeli koca, yakalayamayınca eşini bıçakladı
Eşinin yanındaki erkeği yakalamak için de hamle yapan öfkeli koca, yakalayamayınca eşini bıçakladı
Ne zaman açılacak?
Ne zaman açılacak?
İdlib’de bir asker şehit
İdlib'de bir asker şehit
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz hali nasıl? Görenler gözlerine inanamadı!
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz hali nasıl? Görenler gözlerine inanamadı!
Yürek yakan anlar! Önce ezdiler...
Yürek yakan anlar! Önce ezdiler...
Anne ve bebeğinin üzerlerine 5’inci kattan malzeme düştü
Anne ve bebeğinin üzerlerine 5’inci kattan malzeme düştü
‘Tarçın’ adlı kedi yorulan sahibine masaj yapıyor
‘Tarçın’ adlı kedi yorulan sahibine masaj yapıyor
Dolandırıcılıktan yakalanmıştı katil çıktı
Dolandırıcılıktan yakalanmıştı katil çıktı
Hayatının şokunu yaşadı: Diş protezi yerine...
Hayatının şokunu yaşadı: Diş protezi yerine...
Ezilmekten son anda kurtulan köpeğe duba fırlattı
Ezilmekten son anda kurtulan köpeğe duba fırlattı
Üstün pis oturamazsın diyen sürücü konuştu
Üstün pis oturamazsın diyen sürücü konuştu
Daha Fazla Video Göster