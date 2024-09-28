28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Hamsi avcılığında kota kararı!

Hamsi avcılığında kota kararı!

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2024 09:10
Su ürünleri avcılığında yeni kararlar yolda. Balıkların sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için hamsi de kota uygulaması getiriliyor. Uygulamayla birlikte belli bir bölgede 400 bin ton hamsi tutulabilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyabet ilacı zayıflama ilacı değil!
Diyabet ilacı zayıflama ilacı değil!
Dev kazanlarda kışlık lezzetler hazırlandı!
Dev kazanlarda kışlık lezzetler hazırlandı!
Hamsi avcılığında kota kararı!
Hamsi avcılığında kota kararı!
İstanbul’daki Trump AVM’de yangın
İstanbul'daki Trump AVM'de yangın
Sıfır Atık’ta yeni slogan 7 yılda 7 kıta
Sıfır Atık’ta yeni slogan 7 yılda 7 kıta
81 ilde ruhsatsız silah operasyonu
81 ilde ruhsatsız silah operasyonu
Sahte site dolandırıcılarına operasyon
Sahte site dolandırıcılarına operasyon
Ölümün teğet geçtiği anlar!
Ölümün teğet geçtiği anlar!
Market üzerine yıkıldı!
Market üzerine yıkıldı!
Hafta sonu yaz havası hakim olacak
Hafta sonu yaz havası hakim olacak
Atmacada av sezonu başladı
Atmacada av sezonu başladı
Kışlık Lezzetler Festivali
Kışlık Lezzetler Festivali
Daha Fazla Video Göster