Hamsi avcılığında kota kararı!

Su ürünleri avcılığında yeni kararlar yolda. Balıkların sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için hamsi de kota uygulaması getiriliyor. Uygulamayla birlikte belli bir bölgede 400 bin ton hamsi tutulabilecek.

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