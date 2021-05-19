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Hamileyken koronavirüse yakalanan entübeyken doğum yapan kadından bebeğine 15 gün sonra ilk dokunuş

DHA
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Giriş: 19.05.2021 11:46
Güncelleme:19.05.2021 11:55
Eskişehir'de 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan Zeliha Hısım durumunun kötü olması nedeniyle entübe durumdayken sezaryenle doğum yapmıştı. Ölümden dönen Zeliha Hısım, koronavirüsü atlatarak Ayşe adını verdikleri bebeğini 15 gün sonra ilk kez görüp, dokundu.
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